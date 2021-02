Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Holzmindener Bültekreuzung

Holzminden. Am Sonnabend, 6. Februar, gegen 19.10 Uhr ereignete sich an der Bültekreuzung in Holzminden ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos zunächst in der Bülte an der Kreuzung bei Rotlicht anhalten mussten. Anschließend rollte der vordere Wagen zurück und stieß gegen einen dahinter stehenden schwarzen Mini Cooper einer 59-Jährigen aus dem Kreis Holzminden. Nach dem Zusammenstoß stieg die Fahrerin des vorderen Autos aus und schaute sich beide Fahrzeuge an. Bei Grünlicht sei sie dann in ihren Wagen gestiegen und von der Unfallstelle weggefahren. Die unbekannte Fahrzeugführerin konnte nicht näher beschrieben werden. Bei dem unfallverursachenden Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit HOL-Kennzeichen handeln. Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.