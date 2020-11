Zeugenaufruf der Polizei: Einbruch in das Technikzentrum

Holzminden. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 13. November, und Sonntag, 15. November, in das Technikzentrum der Berufsbildenden Schulen am Liethweg in Holzminden eingebrochen. Bislang ist nicht klar, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat. Der Schaden, der durch den Einbruch verursacht wurde, beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 2.500 Euro. Der oder die Täter haben wahrscheinlich eine Tür ausgehebelt, um in das Gebäude einzudringen. Am Montagmorgen wurde der Einbruch entdeckt. Dabei wurde ein Mitarbeiter der Schule durch die ausgehebelte Tür leicht verletzt. Die Polizei Holzminden hofft auf Zeugenaussagen, die am Wochenende, 13. Bis 15. November gemacht wurden und vielleicht Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580. (fhm)