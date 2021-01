Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Delligsen. Bisher unbekannte Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Sonnabend, 30. Januar, auf Sonntag, 31. Januar, in Delligsen, Dr.-Jasper-Straße Ecke Siedlungsstraße, einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde der gesamte Zigaretten- und Bargeldbestand gestohlen. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl, verdächtigen Personen, Geräuschen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Delligsen (Telefon 05187/300460) in Verbindung zu setzen.