Zoè-Priscilla Arnhold will in die nächste Runde

Zoè-Priscilla Arnhold hat es geschafft. Die 18-Jährige hat bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ das erste Recall überstanden. Am heutigen Sonnabend, 13. Februar, 20.15 Uhr geht es auf RTL weiter mit dem Recall aus dem Kloster Bronnbach. Im Josephsaal der ehemaligen Zisterzienser Abtei im Main Tauber Kreis treten die Top 40 Kandidaten in Dreier und Vierer Gruppen vor der Jury an. Zu den Teilnehmern, die am Sonnabend in der RTL-Sendung zu sehen sein werden, gehört auch Zoè-Priscilla Arnhold. Die Gewinner dürfen mit in die nächste Runde, die auf Mykonos ausgetragen wird. (fhm)

