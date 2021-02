Zoè-Priscilla bei Deutschland sucht den Superstar

Bodenwerder/Mykonos. Es ist so weit. Die Kandidaten bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ haben das karge Klosterleben und den Kuhstall überstanden und dafür werden sie belohnt. Mit der gecharterten „Eurowings“-Maschine geht es für die TOP 27 von DSDS 2021 im Direktflug auf die griechische Partyinsel Mykonos in den Auslands-Recall. Zu den Kandidaten gehört Zoè-Priscilla Arnhold aus Bodenwerder. Am Sonnabend, 27. Februar, ist das um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

