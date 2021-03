Zoe und Josi haben ein Herz für heimatlose Tiere und spenden fürs Tierheim Holzminden

Holzminden. Zwei Mädchen, neun und zwölf Jahre alt, haben in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lügde Geld für heimatlose Katzen gesammelt. Die Dorfbewohner waren von dem Engagement der beiden so angetan, dass sie bereitwillig spendeten. Eine besonders liebenswerte Frau gab sogar einen 10-Euro-Schein. Insgesamt kamen in weniger als zwei Stunden knapp 72 Euro zusammen und das, obwohl sie nur bei ihnen unbekannten Häusern klingelten. Immerhin wollten sie vermeiden, dass ihre Mütter davon erfuhren. Doch schon am Abend war es soweit und die Diskusionen begannen. Nach reiflichen Überlegungen, entschieden sich Josi und Zoe, dem Tierschutzverein Holzminden – Höxter das gesammelte Geld zu spenden, da es in ihrem Heimatdorf keine besitzerlosen Katzen gibt und die praktische Umsetzung der Idee sich etwas komplizierter gestaltet als ursprünglich gedacht. Am Freitag konnte die Spende dann in vertrauensvolle Hände übergeben werden. Der Leiter des Tierheims Holzminden, Carsten Voß, nahm diese gerne an und freute sich über den Tatendrang der beiden Mädchn. Er bedankte sich, lobte ihr vorbildliches Engagement und erklärte, das Tierheim sei auf Spenden angewiesen. Carsten Voß nahm sich über eine Stunde für die beiden jungen Tierliebhaberinnen Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Zu guter Letzt durften Zoe und Josi auf Kuschelkurs mit einem Kater und einer Hündin gehen. Wie es der Zufall so will, heißt die Hündin auch Zoe und hat ein neues Zuhause beim Leiter des Tierheims gefunden. „Diese Geschichte zeigt“, meint die Mama eines der Mädchen, „wie wichtig es ist, trotz den Einschränkungen der Corona-Pandemie ein Herz für heimatlose Tiere zu zeigen und sich mit Eifer für seine Ideen stark zu machen.“ (r/spe)