Zukunftszentrum Holzminden-Höxter legt Studie über das Ehrenamt vor

Holzminden. Zwischen dem 15. Mai und 28. Juni 2020 hat ein Wissenschaftlerinnenteam des Zukunftszentrums Holzminden-Höxter (ZZHH) eine Online-Befragung durchgeführt, um mehr über Strukturen und Bedarfe Ehrenamtlicher im Landkreis Göttingen zu erfahren. Die Ergebnisse liegen nun vor und wurden in der ZZHH-Berichtereihe veröffentlicht. So wird aus der Befragung ersichtlich, dass komplexe Modernisierungs- und Transformationsprozesse wie der demografische und digitale Wandel im Ehrenamt ebenso zu starken Veränderungen führen werden wie im Erwerbsarbeits- und Wirtschaftsleben. Unterstützungsangebote spiegeln sich hier bislang aber nur in geringerem Maße wieder.