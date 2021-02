Zunächst 547 Impfungen pro Woche im Impfzentrum des Kreises Höxter

Kreis Höxter. Es geht los. Am Montag, 8. Februar, geht das Impfzentrum für den Kreis Höxter in der Stadthalle in Brakel an den Start. In den ersten beiden Wochen wird das Impfzentrum jeden Tag von 14 bis 20 Uhr mit zunächst einer Impfstraße geöffnet sein. Wegen des Mangels an Impfstoff werden zu Beginn nur 547 Impfdosen pro Woche an den Kreis Höxter verteilt. In dieser Zeit werden durchschnittlich 16 Impfungen pro Stunde möglich sein, erklärte Dr. Jens Grothues, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Höxters Landrat Michael Stickeln erklärte die grundsätzliche Arbeitsweise des Impfzentrums und die Verantwortlichkeiten. Das Impfzentrum wird vom Kreis Höxter betrieben. Das medizinische Personal wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe gestellt. Das DRK übernimmt im Auftrag des Kreises Höxter administrative Aufgaben im Impfzentrum und unterstützt im Bereich Empfang, Check-in, Betreuung des Wartebereichs, Einweisung zu den Impfstraßen und Nachbeobachtung.

