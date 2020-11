Zur Förderfrist noch nichts Neues: Quo vadis, „Sensoria“?

Holzminden. Bis auf Weiteres gilt die alte Beschlusslage – und damit im Grunde auch der Zeitplan: Die Erlebniswelt „Sensoria“ soll in der Oberen Straße gebaut werden, gefördert mit 2,7 Millionen Euro, bis Ende Juni 2022 vollendet und abgerechnet. Es ist eine schöne Illusion, aber eine anderslautende Beschlussvorlage, wonach die Stadt Holzminden notfalls auch auf die Fördermillionen verzichtet und das Projekt ein halbes Jahr mehr Zeit für die Fertigstellung benötigt, hatte die Verwaltung letzte Woche in der Ratssitzung kurzfristig zurückgezogen. Obwohl der Zeitverzug immens ist, wartet die Stadt auf Signale aus Hannover zu neuen „Rahmenbedingungen“. Bis dahin gebe es keinen Entscheidungsbedarf. Nun wurde im Bauausschuss über „Sensoria“ debattiert, und Neues aus Hannover über eine mögliche Verlängerung der Förderfrist bis Ende 2022 gab es immer noch nicht zu berichten. Die Lage ist verzwickt: Schon am heutigen Donnerstag soll der Verwaltungsausschuss über die Vergabe der nächsten Aufträge entscheiden. Die Eile ist groß, aber auch die Gefahr, weitere Steuergelder in ein Projekt zu investieren, das vielleicht gar nicht mehr realisiert werden kann oder soll – ohne Millionenförderung. Immerhin gibt es frohe Kunde von der Braunschweigischen Stiftung: Die Förderzusage für bis zu 50.000 Euro vor für die Dachbegrünung von „Sensoria“. Hier soll ein begehbarer Duftgarten entstehen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. November