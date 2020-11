Zusätzliche Schulbusse auch im Kreis Holzminden?

Kreis Holzminden. Das Land Niedersachsen will angesichts der Corona-Pandemie Kommunen und Kreise finanziell bei der Schülerbeförderung unterstützen. Kurzfristig wurden 30 Millionen Euro landesweit zur Verfügung gestellt, um besonders problematische Situationen zu entschärfen. Gemeinsames Ziel vom Land und den für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständigen Aufgabenträgern ist es, besonders in den Hauptverkehrszeiten mehr Abstand in den Bussen für Schülerinnen und Schüler gewähren zu können – auch im Landkreis Holzminden.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN), der auch den Schülertransport im Landkreis Holzminden verantwortet, hat sich seit längerem bemüht, zu klären, wie viele Busse und Mitarbeiter bei den Verkehrsunternehmen zusätzlich zur Verfügung stehen. Nach der Ankündigung des Landes-Sofortprogramms hat der ZVSN bei Unternehmen angefragt. Es haben sich bereits einige Verkehrsunternehmen gemeldet, die kurzfristig Busse und Fahrer zur Verfügung stellen können und würden. Die Linien und Strecken werden jetzt zwischen dem ZVSN, Landkreisen als Trägern der Schülerbeförderung und den verantwortlichen Linienbetreibern abgestimmt. Ein genaues Startdatum und Linienverläufe werden zeitnah benannt, so der ZVSN in einer Pressemitteilung.

Von Seiten der Landtagsabgeordneten kommt viel Zustimmung für die Entscheidung. „Mich haben zu diesem Thema schon viele Anfragen aus dem Landkreis aber auch aus ganz Niedersachsen erreicht und ich habe mich seit Monaten für eine Verbesserung der Situation eingesetzt. Als Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses freut es mich sehr, dass nun Bewegung in diese Thematik kommt und wir hoffentlich schnell Verbesserungen zum Wohle unserer Kinder sehen können“, so die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt.

„Ich habe sofort den Landrat über diese Initiative von Minister Althusmann informiert“, so Uwe Schünemann. Es gehe jetzt darum umgehend zu prüfen, ob mit dieser Sonderfinanzhilfe die Kapazitäten der Schülerbeförderung im Landkreis Holzminden kurzfristig erhöht werden können.