Zwei Einbrüche in Beverungen

Beverungen. Der Polizei Höxter wurden am Sonnabend, 21. November, zwei Einbrüche in Beverungen gemeldet. Im Zeitraum von 13 Uhr bis 18.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung Am Kapellenberg und im Zeitraum von 9.40 Uhr bis 19 Uhr in ein Haus am Erlenweg ein. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und richteten durch die Einbrüche Sachschaden an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/9620 zu melden.