Zwei Frauen werden bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Linse. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Pfingstmontag im Bereich Bodenwerder/ Linse ereignet. Gegen 14.40 Uhr beabsichtigte eine 73-jährige Frau von der Bundesstraße 240 nach links auf die Linser Straße in Richtung Bodenwerder abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 58-jährigen Frau aus Uslar gefahren wurde. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge so heftig zusammen, dass sie jeweils um 180 Grad gedreht wurden, bevor sie zum Stehen kamen. Hierbei wurde ein weiteres Fahrzeug, das ebenfalls nach links abbiegen wollte, in den Unfall verwickelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei die beiden Fahrzeugführerinnen so schwer verletzt, dass sie nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in die Krankenhäuser nach Hameln und Bad Pyrmont zur weiteren Versorgung gebracht wurden. (gl)

