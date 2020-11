Zwei neue Corona-Fälle an den BBS Holzminden

Holzminden. Zwei weitere Schüler der Berufsbildenden Schulen Holzminden haben sich – unabhängig voneinander – mit dem Coronavirus infiziertn. Das hat Konsequenzen für alle Berufsschüler, die auf dem Kiesberg zur Schule gehen: Ab Montag werden sie nicht mehr in ihren Klassen unterrichtet, sondern im Homeoffice. Schulleiter Andreas Hölzchen ordnet damit für mehr als 50 Prozent der BBS-Schüler 100-prozentigen Online-Unterricht an. Gleichzeitig hat (in Fall zwei) und wird (in Fall drei) das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet und anordnen für die Mitschüler und Lehrkräfte. Es handelt sich dabei um eine Gastronomie-Klasse und eine Fachinformatiker-Klasse. Die beiden infizierten Schüler kommen aus dem Kreis Höxter. Die gute Nachricht: Keiner der Schüler und Lehrkräfte des Schülers aus der Chemikanten/Laboranten-Klasse (Fall eins) hat sich bei dem Erkrankten angesteckt. Alle Corona-Tests sind negativ ausgefallen! (bs)

