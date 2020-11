Zwei weitere positive Tests im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden meldet am Dienstagnachmittag, dass zwei weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Da gleichzeitig eine Person als nicht mehr positiv aus der Quarantäne entlassen wurde, steigt die Zahl auf 38 akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 192. Davon gelten 147 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 230 Personen. Bei der 7-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) liegt der Kreis weiterhin unter der ersten Corona-Grenze von 35. Das Überschreiten der Inzidenz-Werte von 35 und 50 ist mit weiteren Einschränkungen verbunden. Das Landesgesundheitsamt gibt am Dienstag, 10. November, die Inzidenz für den Kreis Holzminden mit 28,4 an. (fhm/bs)