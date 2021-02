Zweite Mahnwache der „Seebrücke“ Holzminden erinnert an Flüchtlingsschicksale

Holzminden. Das Aktionsbündnis Seebrücke Holzminden hat am letzten Sonnabend erfolgreich die zweite Mahnwache durchgeführt. Die verteilten Papierschiffchen sollten die Bürger informieren und zur Teilnahme an der Mahnwache einladen. In Reden von Sabine Golczyk und dem Landtagsabgeordneten Christian Meyer wurde wiederum an die menschenunwürdigen, katastrophalen Lebensbedingungen der Flüchtlinge in den Lagern, zum Beispiel in Moria und auf dem Balkan, erinnert. Musikalisch wurde diese Erinnerungsfeier gekonnt und stimmig von Bastian Weiler mit seinem Sopransaxophon begleitet. Die Aktiven sprechen herzlich eine Einladung zum zur dritten Mahnwache am Sonnabend, 13. Februar, aus, wiederum von 11 bis 11.30 Uhr in der Fußgängerzone Obere Straße, Höhe Stadtbücherei. Die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten.