Zwölf Einblicke in die Boffzener Glas-Geschichte

Boffzen. Sie wirken gelassen und unaufgeregt als sie sich am Montagmorgen in Boffzen an der Hauptstraße, ganz in der Nähe des ehemaligen Glasmuseums, treffen. Und doch nehmen Walter Waske, Manfred Bues, Karl-August Fricke und Hans-Hermann Henze vom Verein Freundeskreis Glas ihr gemeinsames Anliegen sehr ernst. Über 30 Jahre lang haben sie zusammen mit den anderen Mitgliedern des Vereins Geld für das gesammelt, was am Montagmorgen ein vorläufiges Ende findet. Die Installation der ersten drei Glasstelen, die dazu beitragen sollen, „dass die Geschichte der Glasarbeiter in Boffzen nicht vergessen wird“, wie der erste Vorsitzende, Walter Waske, zusammenfasst. (beb)

