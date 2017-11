12.11.17

Ärzte machen sich stark für „Das schwache Herz“

Mia und Lenny schauen sich das begehbare Herz an.

Holzminden. In einer durchschnittlich immer älter werdenden Gesellschaft wächst auch die Zahl der Patienten, deren Herz eine „Schwäche“ zeigt. Das könnte als „Naturgesetz“ hier so stehen bleiben. Aber es gibt Menschen, genauer gesagt Ärzte, die das nicht einfach so hinnehmen wollen. Die helfen wollen und können, wenn das Herz anfängt zu „flimmern“ – und denen die Aufklärung ihrer Mitbürger besonders „am Herzen“ liegt. Denn wie bei vielen anderen Organen, lässt sich auch das Herz durch eine gesündere Lebensweise positiv beeinflussen. Über 200 Mitmenschen haben die Fachärzte des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden am Sonnabend mit ihren Vorträgen im Energy Campus bei Stiebel Eltron erreichen können. Menschen, die zum großen Anteil bereits ihre Patienten waren und sind – aber auch Menschen, die (noch) ein starkes Herz haben und es möglichst lange stark behalten wollen. (rei)

