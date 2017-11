12.11.17

Höxters lange Kneipennacht

Enger geht der Kontakt zwischen Musiker und Publikum kaum.

Höxter. Bereits zum wiederholten Mal wurde die Höxteraner Innenstadt am vergangenen Sonnabend zu einer musikalischen Meile. Zehn Lokale und Restaurationen beteiligten sich am diesjährigen Honky Tonk Kneipen Festival und präsentierten ihren Gästen dabei einen bunten Mix von Deutsch-Rock über Reggae bis hin zum Flamenco.

Schon früh waren die Locations bestens besucht, und wer bei dem schaurigen Herbstwetter partout keine Lust hatte, nach Hause zu gehen, konnte sich im Foyer der Stadthalle bis in den frühen Morgen beschallen lassen. Das in diesem Jahr wirklich abwechslungsreiche Musikprogramm, das für nahezu jeden musikalischen Geschmack etwas bereithielt, und die für ein altersmäßig bunt gemischtes Publikum sehr angenehmen Anfangszeiten, sorgten schon früh für sehr gut besuchte Lokale. (jbo)

