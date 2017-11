12.11.17

Spitzenreiter nach hart erkämpftem 31:26

Aus dem Rückraum zieht der Stadtoldendorfer Dennis Michael ab.

Stadtoldendorf. Volles Haus, die Präsentation eines eigenen Vereinsliedes und eine entschlossene Mannschaft: Bei Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf scheint alles im Moment rund zu laufen. Mit 31:26 (14:12) besiegten die Homburgstädter auch den extrem unbequemen Aufsteiger HSG Exten-Rinteln und können deshalb als Tabellenführer in die Begegnung gegen GW Himmelsthür in 14 Tagen gehen.

„Der Stadtoldendorfer Adler fliegt wieder, wäre doch eine gute Überschrift für morgen“, schlug Dominik Niemeyer kurz nach dem Spiel für die heutige Ausgabe des TAH vor. In der Tat machte Adler gegen die Rintelner ein Bombenspiel. Der Linksaußen spielte von der ersten Minute an schnell und konsequent, am Ende standen sieben Treffer auf seiner Uhr. Doch Adler hervorzuheben, hieße die insgesamt gute Mannschaftsleistung zu schmälern, denn auch Jan Christoph Ahlers machte nach einem zunächst nervösen Beginn auf beiden Seiten seine Sache als Rechtsaußenersatz für den verletzten André Michael gut, während am Kreis sowohl Dennis Brüning als auch Marc Philipp Tube vorn und hinten ganze Arbeit leisteten.

Adler war es allerdings, der mit zwei schnellen Tempogegenstößen die erste Führung der Stadtoldendorfer zum 3:2 nach fünf Minuten markierte. Schnell hatte sich gezeigt, dass die Gegner aus dem nördlichen Weserbergland tatsächlich wie erwartet keine einfache Aufgabe sein würden. Mit ihrem baumlangen Kreisläufer und ihrem treffsicheren Linksaußen konnten die Gäste immer wieder den Abwehrblock erfolgreich durchbrechen, so dass die Homburgstädter nach einem zwischenzeitlichen 6:4-Vorspung in der 12. Minute den 7:7-Augleich hinnehmen mussten. Doch dann bekamen die Gastgeber die sich überwiegend auf russisch verständigenden Kontrahenten wieder in den Griff und zogen in den nächsten acht Minuten bis auf 11:7 davon. Nicht nur der dann doch recht knappe 14:12-Pausenstand, auch die zunehmend robuste Spielweise der HSG ließ erahnen, was TV Manager Stefan Warnke in der Pause dann deutlich aussprach. „Das ist kein Selbstläufer“, mahnte Warnke angesichts der sehr sicher und unbeeindruckt dichten Abwehrlinie der Gäste am Kreis.

Doch die Härte der Rintelner mit nicht selten auch unfeinem Ellenbogeneinsatz nutzte ihnen nach dem Wechsel wenig. Nach 35 Minuten hatten die Hausherren ihre spielerische Variabilität so erfolgreich eingesetzt, dass ein 17:12 für die Stadtoldendorfer zu Buche stand. Diesen Fünf-Tore-Vorsprung ließen sich die Homburgstädter bis zum Ende nicht mehr nehmen, so dass am Ende aufgrund der gleichzeitigen Niederlage der Himmelsthürer in Hameln auch noch die Tabellenführung herausgespielt werden konnte. Die gilt es nun in zwei Wochen in Hildesheim auch zu verteidigen.

„Das war eine Mannschaft, die von ihren individuellen Stärken lebt“, meinte TV Coach Dominik Niemeyer nach dem Spiel. „Es war unser Job, die Achse Mitte-Links-Kreis in den Griff zu kriegen“ Eine Herausforderung, die seine Mannschaft sehr gut gemeistert habe. Die Tabellenführung sei eine schöne Momentaufnahme, aber überhaupt nicht aussagekräftig. „Eine gute Mannschaft weiß, wie sie damit umzugehen hat, nämlich professionell“, konstatierte Niemeyer.

TV Stadtoldendorf: Sascha Michael, Kristof König – Daniel Adler (7), Jan-Christoph Ahlers (5), Dennis Brüning (3), Melvin Huckauf, Dennis von Frankenstein (1/4), Mats Göran Busse (1/3), Dennis Michael (2), Lars Knoke (1), Marcel Geese (3), Marc Philipp Tube (3), Tim Koch. (pd)