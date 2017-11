13.11.17

Zeitreise bei der Jubilarehrung des Ver.di-Ortsvereins Holzminden

Zahlreiche Jubilare wurden im Rahmen der Versammlung geehrt.

Holzminden. So eine Jubilarfeier ist keine „schnelle Nummer“. Schon gar nicht bei ver.di, wo die Liste der Jubilare von Jahr zu Jahr größer wird. 72 Mitglieder erhielten diesmal vom Ortsverein Holzminden die Einladung; gut 30 kamen dann tatsächlich in den „Altendorfer Hof“. Bevor sie allerdings ihre Urkunden empfingen und sich am Buffet mit Kräuter-Gewürz-Braten und/oder Putencurry bedienen konnten, nahm Gewerkschaftssekretär Wolfgang Kahnert vom ver.di-Bezirk sie mit auf eine Zeitreise. Jeder Jubel-Jahrgang wurde genau beleuchtet. Ortsvereins-Vorsitzender Jürgen Hesse und sein Vorstandsteam hatten erneut für einen festlichen Rahmen der Ehrungen gesorgt. Dazu gehörte auch die musikalische Umrahmung durch ein Duo des Handharmonika-Spielrings.

Lesen Sie mehr im TAH vom 14.11.2017