13.11.17

Skifreunde müssen Abschied nehmen von langer Tradition

Das Interesse an den Gebrauchtwaren des Eschershäuser Ski- Basars war wieder extrem groß.

Eschershausen. Den Wert einer Sache erkennt man sehr oft erst dann, wenn sie irgendwann einmal nicht mehr da ist, einem nicht mehr zur Verfügung steht. So, oder zumindest ähnlich, wird es im nächsten Jahr zahlreichen Wintersportfreunden aus Nah und Fern ergehen. Der traditionelle Basar der Ski- Abteilung des MTSV Eschershausen, seit nunmehr 35 Jahren erste Adresse für gebrauchte Wintersportartikel, wird im Jahr 2018 nicht mehr stattfinden. So zeigt der Nachwuchsmangel auch in der Ski- Abteilung erste Auswirkungen. (jbo)

